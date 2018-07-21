Установлено имя женщины, покончившей с собой в месте самоубийства ее сына.

Хураман Азизага гызы Рустамова 1980 г.р. сбросилась с крыши 14-этажного здания. Женщина скончалась на месте происшествия.

Х.Рустамова приходилась матерью Фаику Фуад оглы Рустамову 2001 г.р., который 15 мая этого года покончил с собой, сбросившись с крыши этого же 14-этажного здания. Ученик 11-го класса сумгайытской городской полной средней школы №32 Ф.Рустамов совершил суицид, сбросившись с крыши здания. Свести счеты с жизнью юноша решил после того, как набрал низкий балл на вступительном экзамене по второй группе специальностей.

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В Сумгайыте покончила с собой женщина средних лет.

Как сообщает Report, инцидент произошел в 14-этажном жилом здании города.

Женщина средних лет, имя которой пока неизвестно, сбросилась с крыши 14-этажного здания. Она скончалась на месте происшествия.

Отметим, что покончившая с собой женщина приходится матерью абитуриенту, который сбросился с этого же здания, не сумев набрать баллы на экзамене.

По факту ведется расследование.

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