В аварии с участием пассажирского микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля в дагестанском городом Избербаш пострадали граждане Азербайджана, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» в субботу представитель Минздрава республики.

«Все 10 пострадавших — пассажиры микроавтобуса. И все они являются гражданами Азербайджана, прибывшими в Дагестан на заработки», — добавила представитель ведомства.

Представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева сообщила агентству «Интерфакс-Юг», что пятеро из десяти пострадавших уже выписаны из больницы.

По ее словам, двое погибших были пассажирами легкового автомобиля.

«Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом рядом с Избербашем доставлены в Махачкалу в травматологический центр. Трое, в том числе тяжело раненный, остаются в больнице города Избербаш. Остальных выписали и перевели на амбулаторное лечение», — сказала З.Муртазалиева.

Minval.az