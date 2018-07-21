Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что проведение референдума в Донбассе было бы нелегитимным. Об этом она написала в своем твиттере.

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу обдумать возможность проведения референдума для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Администрация (президента США) не поддерживает проведение референдума на востоке Украины — «референдум» был бы нелегитимным. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения для разрешения конфликта», — отметила Науэрт.

Minval.az