Вчера стало известно об аресте в Москве адвоката Эльмана Пашаева. Адвокат обвиняется в вымогательстве и арестован на два месяца решением Мытищинского городского суда Подмосковья.

Как заявил его защитник Евгений Корчаго, уголовное дело против Пашаева является провокацией. Он также отметил, что у его подзащитного есть доказательства своей невиновности — аудиозапись, которая уже передана следствию.

Сам Пашаев считает данное решение незаконным и собирается обжаловать его в Мособлсуде. Он также не сомневается, что возбужденное в его отношении дело связано с тем фактом, что в прошлом году он защищал интересы известного российского историка и политического аналитика Олега Кузнецова, которого армянская община пыталась засудить за монографию «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии».

Олег Кузнецов, находящийся в настоящее время в Баку, признался, что был не в курсе ареста его адвоката в Москве.

По его мнению, в данном случае может быть два варианта.

«Не исключаю, что Эльман Пашаев действительно по надуманному предлогу привлечен к уголовной ответственности в отместку за его поддержку моей позиции, когда против меня армянами была подана жалоба за мою книгу об армянском терроризме.

При этом я не исключаю и возможности того, что у адвоката Пашаева был какой-то спор с кем-то из предпринимателей, и против него была организована, как это называют в России, подстава — создали ситуацию, похожую на вымогательство, и человека на этом основании поместили в следственный изолятор на 2 месяца за совершение экономического преступления.

Но надо понимать, что до тех пор, пока не предъявлено обвинение, нет квалификации состава преступления. Вымогательство может быть всегда переквалифицировано на более легкие статьи, как, например, самоуправство, или же выведено в плоскость чисто экономических преступлений, не связанных с насильственными действиями. И поэтому я считаю, что, прежде всего, нужно дождаться заявлений тех людей, которые будут представлять его интересы в судопроизводстве, так как они находятся в Москве, а я сейчас в Баку, поэтому даже был не в курсе ареста Эльмана Пашаева.

Следователям еще предстоит доказать, что преступление имело место. Поэтому до тех пор, пока я не познакомлюсь с делом сам или не поговорю с людьми, которые с делом знакомы, говорить о том, имеет происходящее политический подтекст или не имеет, мне трудно», — сказал Олег Кузнецов в интервью сайту day.az.

Minval.az