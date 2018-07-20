Протокол о намерениях, подписанный между министерством оборонной промышленности Азербайджана и израильской компанией Aeronautics по организации совместного производства нового вида беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — «очень успешная сделка». Об этом сообщил информационному порталу горских евреев СТМЭГИ бывший консул Израиля в Москве, экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, военно-политический обозреватель Алекс Векслер.

«Израильские беспилотники очень эффективны. Если не принимать во внимание нашу маленькую территорию на карте, то Израиль может быть является самой великой державой в деле разработки беспилотников. А наши очень хорошие и доверительные отношения с Азербайджаном приводят к тому, что мы – израильтяне делимся со своим другом новшествами наших технологий и вооружений. Азербайджан – это наш друг, причем на долгое время. И нет никаких сомнений, что наши отношения с Азербайджаном и в военном плане будут в дальнейшем развиваться. Израильские беспилотники помогут Азербайджану в войне против Армении, так же как они помогают египетской армии в борьбе с террористами.

Более того, приведу вам небольшой пример – когда пару лет назад был сбит вылетевший из Шарм-Эль- Шейха российский самолет, в результате которого погибло более 200 человек, израильские беспилотники первыми зафиксировали место падения самолета, даже сфотографировали, как боевики «ИГИЛ» собирали с трупов документы и золота. Я это привел в качестве доказательства того, что из себя представляют израильские беспилотники»,- отметил эксперт.

Говоря о том, в какие страны сегодня поставляются израильские беспилотники, А.Векслер сказал, что беспилотники поставляются в те страны, с которыми Израиль дружит.

«Есть беспилотники гражданского и военного назначения. Военные беспилотники стараемся поставлять только дружественным Израилю странам. Я думаю, что израильские беспилотники закупает и Россия. Они очень востребованы на мировом рынке оружия и пользуются большим спросом. С каждым годом интерес к нашим беспилотникам возрастает», — заявил он.

Minval.az