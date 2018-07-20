В Гарадагском районе Баку по причине невнимательности и халатности родителей из окна 6-го этажа выпала Айтадж Эшгин гызы Гулиева, 2015 года рождения. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

Об этом Report сообщили в прокуратуре города Баку.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.

Во избежание повторения подобных несчастных случаев в будущем, родителям рекомендуется быть внимательными и ответственными по отношению к своим малолетним детям.

Minval.az