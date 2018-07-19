Глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у компании есть свидетельства попыток вмешательства россиян в выборы президента США в 2016 году.

«Мы обнаружили это в середине 2015 года и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году, и идентифицировали некоторых из этих людей», — заявил он в интервью изданию Recode.

Цукерберг отметил, что во время выборов компания получала информацию от спецслужб, что в дальнейшем помогло понять общую картину происходящего.

По его словам, увидеть эти данные можно в документах спецпрокурора Роберта Мюллера, выпущенных на прошлой неделе.

«Это — часть наших находок», — добавил основатель Facebook.

Minval.az