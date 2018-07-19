Запад не интересуют национальные интересы Грузии, когда используют республику в своих геополитических интересах против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы знаем, что на Западе есть мощные политические силы, которые заинтересованы в сохранении и усилении антироссийских санкций. При этом их мотивы не имеют ни малейшего отношения к заботе о Грузии», — сказала М.Захарова в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2».

По ее словам, «Грузия уже фактически превратилась в элемент западной стратегии сдерживания России в Черном море и на Южном Кавказе».

«Не так давно один из чиновников американского Госдепартамента публично заявил, цитирую, что США будут вооружать Грузию для противодействия России», — отметила М.Захарова.

Она считает, что грузинским политикам стоить задуматься о национальных интересах Грузии, а не заниматься «обслуживанием чужих геополитических интересов».

Minval.az