Телохранитель главы США Дональда Трампа умер во время визита президента в Европу. Об этом в среду, 18 июля, сообщает The Guardian.

В частности, указано, что американский агент Секретной службы с 19-летним стажем погиб от инсульта во время визита Трампа в Великобританию.

Как сообщается, охранник работал над защитой президента, когда тот находился в собственном гольф-клубе в Шотландии Trump Turnberry — так президент США решил завершить свою поездку по Европе.

«Инсульт у охранника произошел 15 июля. Он получил экстренную медицинскую помощь, однако врачам не удалось его спасти. Он умер 17 июля в окружении ближайших членов семьи», — Информирует «Корреспондент».

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