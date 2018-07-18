Еврокомиссия наложила штраф на компанию Google за нарушение антимонопольного законодательства.

Google признали виновной по трем пунктам. В частности, Еврокомиссия пришла к выводу, что компания использовала незаконные методы, заставляя производителей смартфонов на Android предустанавливать ее сервисы и приложения.

Также Google, по мнению Еврокомиссии, платила мобильным операторам и производителям смартфонов, чтобы они устанавливали ее поисковик, и запрещала использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.

За эти нарушения компания оштрафована на 4,3 миллиарда евро. Google также обязали устранить выявленные нарушения. Компания намерена подать апелляцию.