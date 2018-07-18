Британским родителям могут разрешить «редактировать» внешность детей с помощью технологии редактирования генов, известной как CRISPR и вносящей изменения в молекулу ДНК эмбриона человека. Это станет возможно в случае внесения в законы ряда поправок.

Как пишет The Independent, ранее модификация эмбриона человека в Великобритании считалась «морально неприемлемой», но в последнем докладе Нуффилдского совета, занимающегося вопросами биоэтики, допускается осуществение процедуры при условии, что это не приведет к увеличению социального неравенства в обществе.

В настоящее время CRISPR используется в основном для лечения тяжелых наследственных генетических заболеваний или профилактики развития рака и слабоумия. Однако эксперты не исключают, что его можно использовать в косметических целях и изменить цвет глаз, волос и рост будущего человека.

«Нечасто вы находитесь в положении, когда возможно выбрать такое развитие, которое подходит вам, и вы обладаете достаточным количеством времени, чтобы очень тщательно подумать о том, подходит оно вам или нет», — заявил один из авторов доклада Нуффилдского совета профессор Лич Скалли.

В настоящее время законы Великобритании не позволяют изменять наследственную генетическую информацию, содержащуюся в эмбрионе человека. Однако для строго контролируемых опытов возможны исключения.

В какой степени необходимо «редактирование» эмбриона человека — для лечебных или косметических целей — решит британский парламент, отмечает НСН.

В июне стало известно, что ученые из Великобритании сделали из самца мыши самку, удалив участок ДНК, который ранее считался «бесполезным». У животного появились все женские половые признаки вместо мужских. При этом специалистам даже не пришлось менять ген мыши.

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