Владелец компании по организации переездов подарил своему новому сотруднику автомобиль. Необычный презент Волтер Карр получил за то, что прошел 32 километра, чтобы попасть на работу, сообщает ВВС.

Накануне первого рабочего дня у мужчины сломалась машина, поэтому он никак не успевал вовремя добраться к клиенту. Карр решил не сдаваться и пешком прошел 32 километра. Утром на дороге его остановили сотрудники полиции. Они были потрясены поступком Карра, угостили его завтраком и помогли добраться до первого заказчика. В 6.30 полицейские и Карр уже находились возле дома Дженни Лемей.

«Он шел всю ночь, чтобы попасть на работу. Представляю, сколько раз ему хотелось вернуться, но он дошел до конца. Я потрясена этим парнем», — сказала хозяйка дома, когда узнала о поступке Карра.

После того, как информация о поступке Карра появилась в сети, директор компании по организации переездов Люк Малкин приехал лично познакомиться с новым сотрудником. Малкин был так впечатлен поступком парня, что подарил ему ключи от автомобиля Ford Escape 2014 года.

Карр учится в колледже и это его первая работа за длительное время. Мужчина уже запустил в сети кампанию по сбору средств для ремонта авто и собрал 8 тысяч долларов.

Minval.az