Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил в своём личном блоге, что за ближайшие три года собирается инвестировать до 30 миллионов долларов в фонд изучения болезни Альцгеймера Diagnostics Accelerator, передает «Лайф».

Как подчеркнул миллиардер, он решился на пожертвования после общения с семьями, у членов которых врачи обнаружили это заболевание. Кроме того, болезнь Альцгеймера была и у отца Гейтса.

— Этот проект, запущенный организацией Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF), призван ускорить инновационные разработки в области ранней диагностики заболевания, — написал американский миллиардер.

Кроме Гейтса фонду будут помогать глава косметической фирмы Estee Lauder Рональд Лаудер, венчурное предприятие Dolby Family Ventures и фонд Чарльза и Хелен Шваб.

Minval.az