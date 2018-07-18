Госсекретарь США Майкл Помпео на будущей неделе выступит перед комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США, который намерен обсудить с ним проблемы отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы этого комитета Роберта Коркера.

Коркер не назвал конкретную дату слушаний, на которых выступит Помпео.

Глава американской дипломатии выступит в Сенате вскоре после состоявшейся 16 июля в Хельсинки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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