Скелет человека найден на территории поселка Бильгя Сабунчинского района Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

По полученным данным, останки, принадлежавшие предположительно мужчине, обнаружены на берегу моря. Сотрудники правоохранительных структур, прибывшие на место, где был найден скелет, предположили, что тело мужчины прибило к берегу волной, а уже на земле оно подверглось разложению.

В настоящее время выясняется личность мужчины. Идентификация возможна по зубам. Отметим, что у следствия уже есть определенные наработки по этому поводу.

Так, сообщается, что в Сабунчинском районе пару месяцев назад пропал без вести молодой мужчина (имя пока не называется). Он ушел из дома, заявив, что идет на рыбалку и не вернулся.

Следствие по факту продолжается.

Minval.az