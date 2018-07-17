Финский лидер Саули Ниинисте перенес хирургическую операцию. Как сообщает канцелярия главы государства, плановая небольшая операция прошла успешно в больнице Йорви.

При этом не уточняется, какое именно хирургическое вмешательство было проведено.

«Благодарю компетентный персонал больницы Йорви», — приводит канцелярия слова президента.

Ниинисте уже вернулся домой. По данным Yle, период выздоровления продлится неделю. Президент сможет заниматься повседневными обязанностями, но ему противопоказаны поездки и путешествия.

Как передает Росбалт, за день до этого, 16 июля, в Хельсинки финский лидер принимал саммит РФ-США.

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