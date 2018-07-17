Лодка, на борту которой находились семь человек, пропала у берегов Испании, сообщила правозащитница Елена Малено, передает РИА Новости.

«Семь людей на борту игрушечной лодки уже в течение 30 часов как пропали в Гибралтарском проливе. Их телефоны не отвечают и их родственники называют их пропавшими без вести», — сообщила глава общественной организации «Пересекая границы» Малено в Twitter.

По ее словам, мигранты в понедельник утром попросили о помощи и организация «уведомила все службы спасения».

Служба спасения на море Испании часто получает информацию о лодках с мигрантами от общественных организаций, после чего начинает поисковые операции в море. Только во вторник Служба спасения на море Испании обнаружила у берегов Испании более 200 человек.

Minval.az