В Сети возмутились из-за фотосессии девушки в форме спасателя, проигнорировавшей тонущего во время съемки человека.

Пользовательница под ником @7oh7_ опубликовала в Twitter кадры, на которых она позирует в красном купальнике.

«Спасатель на дежурстве», — отметила она в подписи к снимкам.

Сначала подписчики восхитились внешностью девушки, однако вскоре обнаружили, что на заднем плане на фотографии тонет человек. Приблизив фото, пользователи соцсети убедились в том, что человек на снимке ушел с головой под воду. Они предположили, что тонущий размахивал руками, пытаясь позвать на помощь.

«Я думаю, этому человеку нужна была помощь», — отметил @FlybrownG. «Хорошо же ты выполняешь свою работу», — написала @gorillaz_dayz. Девушка не стала реагировать на комментарии, однако ретвитнула несколько возмущенных комментариев.

Minval.az