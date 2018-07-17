В Сети возмутились из-за фотосессии девушки в форме спасателя, проигнорировавшей тонущего во время съемки человека.
Пользовательница под ником @7oh7_ опубликовала в Twitter кадры, на которых она позирует в красном купальнике.
«Спасатель на дежурстве», — отметила она в подписи к снимкам.
Сначала подписчики восхитились внешностью девушки, однако вскоре обнаружили, что на заднем плане на фотографии тонет человек. Приблизив фото, пользователи соцсети убедились в том, что человек на снимке ушел с головой под воду. Они предположили, что тонущий размахивал руками, пытаясь позвать на помощь.