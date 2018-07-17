Житель Китая 16 лет прожил на улице и смог вернуться домой. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Чэнь Фэй (Chen Fei) из уезда Хуанмэй, провинция Хубэй, был одним из первых жителей своей деревни, кто получил высшее образование. Он выпустился из Классического университета Центрального Китая 30 лет назад и устроился работать библиотекарем. Затем уволился и переехал в другой город, оборвав контакты с родственниками. Он позвонил им лишь однажды в 2008 году после шести лет молчания и объяснил, что находится в городе Дунгуань провинции Гуандун, а затем бросил трубку.

Семья так и не смогла найти его и считала погибшим, пока в конце мая волонтер Чжан Чживэй (Zhang Zhiwei), помогающий бездомным, не обратил внимание на необычайно красивый почерк одного из подопечных: «Его почерк был аккуратным и красивым, он даже мог писать на английском». Волонтер помог мужчине воссоединиться с семьей, подключив к поискам родственников полицейских.

В итоге их удалось обнаружить, и брат потерявшегося китайца Чэнь Мин (Chen Ming) приехал за ним и отвез его к родным. Он рассказал, что воссоединение прошло хорошо: «Брат был очень рад вернуться домой. Он даже мычал себе под нос веселую мелодию сегодня утром».

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