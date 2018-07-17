Парламент Египта одобрил поправки в законодательство, согласно которым иностранные граждане смогут подавать прошение о предоставлении египетского гражданства в обмен на инвестиции в размере не менее 7 миллионов египетских фунтов (порядка 400 тысяч долларов), передает РИА Новости.

«Иностранец, проживший в Египте беспрерывно не менее пяти лет по специальной инвестиционной визе и внесший в госказну Египта депозит в размере не менее 7 миллионов египетских фунтов, сможет подавать в МВД страны прошение о предоставлении гражданства», — говорится в одобренных депутатами поправках, текст которых публикует новостной портал «Йоум7». При этом рассматривать такие прошения будет лично глава МВД Египта.

Пока неизвестно, каков будет механизм внесения депозита и какие банки смогут принимать деньги инвесторов, а также какие преимущества иностранцам даст получение египетского гражданства.

Minval.az