В Ясамальском районе Баку совершено самоубийство.

Видеокадры и сообщение о суициде были распространены в соцсетях, сообщает Sputnik Азербайджан.

Самоубийство произошло в утренние часы во вторник, 17 июля, в здании, принадлежащем строительной компании ЖСК Şərur. По словам жителей здания, со вчерашней ночи из одной квартиры в жилом доме доносился женский плач.

«Еще было слышно, что в квартире разгорелся скандал. Потом вдруг послышался страшный грохот. Кто-то бросился вниз», — рассказали соседи.

По их словам, женщина выбросилась из окна 17-го этажа. Погибшая была в нижнем белье, и соседи накрыли ее одеялом.

Спустя какое-то время пришла мама выбросившейся женщины. «Она с удивлением говорила: «что это за место, что здесь делала моя дочь?» Это была страшная картина», — рассказали соседи, которые и сняли все произошедшее на видеокамеру.

Minval.az