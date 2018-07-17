Президент США Дональд Трамп считает, что в случае наличия у России какого-либо компромата на него такие материалы стали бы уже достоянием гласности.

Как передает ТАСС, такое мнение глава американского государства высказал в интервью, показанном в понедельник в эфире телеканала Fox News.

Трамп комментировал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся ранее в тот же день в Хельсинки. «Прежде всего он сказал, что не было никакого сговора», — отметил Трамп, говоря о российском лидере.

«Он сказал твердо, как только можно, что у них нет [компрометирующей] информации на Трампа», — добавил глава Белого дома. По его словам, российский лидер назвал утверждения на эту тему «ерундой». «Если бы у них было это, то оно бы уже стало достоянием гласности», — подчеркнул Трамп, имея в виду какие-либо порочащие его материалы.

Ранее Путин в интервью Fox News заявил, что РФ не располагает никакими материалами, которые бы компрометировали Трампа. По словам российского лидера, до того, как Трамп объявил о своем участии в президентской гонке в США, он не представлял для РФ «никакого интереса».

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