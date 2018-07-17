В Гедабеке 17-летний парень скончался в результате ножевого ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Славянка.

Житель села Алиев Самир Субхан оглы (2001 г.р.) скончался в результате ножевого ранения в области горла. Близкие заявляют, что инцидент произошел во время несчастного случая. Таким образом, С.Алиев баловался со своей сестрой Алиевой Севиндж Субхан гызы (1998 г.р.), в результате чего нож в ее руке перерезал его аорту.

По факту в Гедабекской районной прокуратуре ведется расследование.

Minval.az