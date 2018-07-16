Американский сенатор Джон Маккейн дал комментарий в связи со встречей в Хельсинки российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа и назвал ее «трагической ошибкой». Заявление сенатора разместил NBC.

По словам Маккейна, ущерб от действий президента США во время саммита трудно подсчитать. Он также назвал поведение Трампа «одним из позорнейших выступлений американского президента на памяти людей».

По мнению Маккейна, у Трампа компетентные советники, которые руководствуются национальными интересами, но, несмотря на это, глава государства совершает «болезненные и необъяснимые просчеты и капитуляции».

«Президент Трамп показал, что он не только неспособен, но и не желает сопротивляться Путину», заявил Маккейн.

Как информирует «Газета», он добавил, что ему казалось, что лидеры США и России говорят «по одному сценарию». Маккейн подчеркнул, что поведение Трампа было «сознательным выбором».

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