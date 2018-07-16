Сборная Франции вернулась в Париж после триумфа на чемпионате мира 2018 года. Футболисты команды приветствуют своих болельщиков на Елисейских Полях.
Агентство RT предоставляет прямую трансляцию.
Сборная Франции вернулась в Париж после триумфа на чемпионате мира 2018 года. Футболисты команды приветствуют своих болельщиков на Елисейских Полях.
Агентство RT предоставляет прямую трансляцию.
Дата: 2018/07/16 21:19
Раздел: Мир
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