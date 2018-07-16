Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры тет-а-тет в Хельсинки и выступают с совместной пресс-конференцией. Российский и американский лидеры обсудили двусторонние отношения и ключевые вопросы международной повестки

Саммит в Хельсинки стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.

Закрытая часть встречи продлилась больше двух часов, то есть дольше запланированного. Изначально ожидалось, что переговоры президентов тет-а-тет пройдет в течение полутора часов.