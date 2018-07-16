Президент США Дональд Трамп и турецкий президент Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Россию и ситуацию в Сирии, сообщает агентство Рейтер.

Как сообщается, лидеры двух стран подчеркнули важность осуществления совместного плана Анкары и Вашингтона по стабилизации в сирийском Манбидже для решения кризиса в Сирии. Кроме того, главы государств подтвердили решимость укреплять двусторонние отношения стран.

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили «дорожную карту» по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ в июне 2016 года. План предусматривает вывод из этого района курдских формирований. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.

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