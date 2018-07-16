Самолет президента России Владимира Путина приземлился в столице Финляндии Хельсинки.

Как сообщает Reuters, посадка произошла спустя полчаса ранее намеченного времени.

Согласно графику, который ранее опубликовал Белый дом, Путин и Трамп должны были начать переговоры тет-а-тет в 14.20 по бакинскому времени. Беседа предположительно должна была завершиться совместным ланчем в 15.50.

Как отмечает РИА Новости, Трамп прибыл на место проведения встречи — в президентский дворец в центре Хельсинки — на 20 минут позже Путина.

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