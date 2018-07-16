В Баку садовник напал на владельцев дома: женщина скончалась, мужчина тяжело ранен.
Так, сотрудники 6-го взвода Главного управления государственной дорожной полиции г.Баку, находясь на службе в поселке Мардакян, обратили внимание на подозрительное поведение водителя автомобиля марки Range Rover. Несмотря на то, что полицейские приказали автомобилю остановиться, однако водитель продолжил движение. С помощью искусственно созданной пробки стало возможным задержание Range Rover, пишет Репорт.
Подошедшие к автомобилю сотрудники полиции стали свидетелями ужасающей картины: в машине находились двое окровавленных людей — мужчина и женщина. Водитель был незамедлительно задержан.
Было установлено, что находившаяся в машине женщина мертва. 72-летний Шушалы Арзу Мамед оглы был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Расследование установило, что тяжело ранившим Арзу Шушалы и убившим его супругу является их бывший садовник.
Когда владелец дома сообщил садовнику об увольнении, он совершил это кровавое преступление, а после попытался увезти тела на их автомобиле и спрятать.
По факту в Хазарской районной прокуратуре возбуждено головное дело, ведется расследование.