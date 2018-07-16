Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в воскресенье, в день второй годовщины попытки переворота, о завершении эпохи переворотов в стране на митинге в Стамбуле по случаю «Дня демократии и национального единства».

«Пятнадцатое июля является олицетворением возрождения нации, сопротивления народа нападению, которое было направлено против его волеизъявления. Тем, кто попытается нарушить покой нашей нации, придется иметь дело с нашей армией, полицией и с теми, кто стоит на страже безопасности. В Турции навсегда завершился период военных переворотов», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что «попытка переворота 15 июля 2016 года, предпринятая главарем террористической организации ФЕТО Фетхуллахом Гюленом, была предотвращена благодаря стойкости и мужеству турецкого народа».

Minval.az