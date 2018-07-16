Неизвестный открыл огонь в городе Канзас-сити в штате Миссури, передает «Газета».

Сообщается, что в результате стрельбы были ранены трое полицейских. Состояние раненых сотрудников правоохранительных органов на данный момент неизвестно.

Отмечается, что полицейские, о которых идет речь, были заняты в тактической операции, в рамках которой занимались под прикрытием текущим расследованием.

Нападавший покинул место преступления на автомобиле, с ним находился еще один человек. Спустя какое-то время автомобиль и пассажир были найдены. Пассажира доставили в отделение полиции для допроса.

Minval.az