Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал все государственные структуры страны поддержать экономическую политику правительства страны перед лицом американских санкций. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением Хаменеи выступил в воскресенье на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани и членами кабмина страны.

«Я глубоко убежден, что если правительство предпримет необходимые меры, оно сможет преодолеть проблемы и победить заговор США», — приводит агентство слова Хаменеи.

Духовный лидер Ирана также призвал к усилению частного сектора и «решительным мерам» против экономических преступлений, таких как отмывание денег и контрабанда товаров, передает агентство.

Minval.az