Самолет президента США Дональда Трампа прибыл в Хельсинки, где 16 июля он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает «Газета».

Ранее Трамп написал в своем твиттере, что на встрече с Путиным недостаточным результатом для его критиков в США будет даже сдача Москвы.

Также сообщалось, что Трамп вылетел в Хельсинки со своего собственного гольф-курорта Trump Turnberry, который расположен на западном побережье Шотландии. Самолет главы государства предположительно вылетел из аэропорта Глазго Прествик.

Minval.az