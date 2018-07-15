Анкара рассчитывает на продвижение в переговорах с Вашингтоном о выдаче Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в организации попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Об этом в воскресенье заявил ТАСС посол Турции Хюсейин Дириоз.

«Уже долгое время Турция добивается выдачи Гюлена. Переговоры продолжаются. Анкара ожидает продвижение в переговорах в ближайшее время», — сказал он.

Посол также напомнил о встрече американо-турецкой рабочей группы, которая состоялась 13 июля в Анкаре, где представители министерств внутренних дел, юстиций и иностранных дел обсудили выдачу исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и борьбу с ассоциированной с ним организацией ФЕТО.

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