Президент США Дональд Трамп считает, что страны Евросоюза являются соперниками США. Об этом американский лидер заявилв интервью телеканалу CBS, говоря о торговых отношениях. Фрагмент беседы был опубликован в воскресенье.

«Я думаю, что у нас много соперников. Я думаю, что Евросоюз является нашим соперником, что они делают в торговле», — заявил американский лидер, добавив, что Россия также является соперником Штатов в некоторых аспектах, а Китай — соперник в экономическом плане. «Но это не значит, что они плохие. Это значит, что они составляют конкуренцию», — приводит слова главы Белого дома ТАСС.

«Я уважаю лидеров этих стран. Но с точки зрения торговли они действительно используют нас, многие из этих стран являются членами НАТО и не платят по счетам», — заявил Трамп, говоря о странах ЕС.

Minval.az