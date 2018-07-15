Президент Турции Тайип Эрдоган после перехода страны на президентскую форму правления подписал в воскресенье седьмой указ, направленный на структурные преобразования в государственных органах, передает ТАСС.

Согласно указу, Генштаб ВС Турции передан в подчинение министерства национальной обороны. В эпоху парламентской республики глава Генштаба подчинялся премьер-министру. Форма правления в Турции официально сменилась на президентскую после инаугурации Эрдогана 9 июля.

Кроме того, вице-президенты, министр национального образования и министр финансов и казначейства вошли в состав Высшего военного совета Турции. Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) и Управление по делам диаспоры и соотечественников перешли в ведение министерства культуры и туризма. При министерстве внутренних дел создано Управление по координации шагов по устранению последствий бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Теперь заседания Совета национальной безопасности (СНБ) будут проводиться раз в два месяца по инициативе президента. В случае отсутствия на них главы государства председательствовать на заседании СНБ будет вице-президент.

Minval.az