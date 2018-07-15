В Турции уничтожен один из главарей террористов PKK, «ответственный» за Черноморский регион страны — Мехмет Якышыр, чье имя фигурировало в «красном списке» особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции.

Как сообщает «Анадолу», об этом на своей странице в Twitter написал министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Министр сообщил, что нейтрализованы террористы, убившие в августе 2017 года 15-летнего жителя района Мачка провинции Трабзон Эрена Бюльбюля.

«Отныне мы можем со спокойным сердцем чтить память Эрена Бюльбюля. Его убийцы горят в аду. Поздравляю сотрудников жандармерии, проявивших истинный героизм. Убит террорист РКК Мехмет Якышыр, известный под кодовым именем «Зейнел». Кроме того уничтожен террорист Барыш Джошкун, известный по позывным «Сореж», — пояснил Сойлу.

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