инский пивоваренный завод Rock Paper Scissors выпустил ограниченную партию пива ко встрече президентов России и США, которая пройдет в понедельник в Хельсинки, передает Интерфакс.

На этикетке изображены Дональд Трамп и Владимир Путин и надпись «Давай разберемся с этим, как взрослые».

Пиво было выпущено несколько дней назад партией в 10 тысяч бутылок, и его тут же раскупили. Несколько бутылок также отправили в посольства России и США в Хельсинки.

Владелец пивоварни в комментарии для AP сказал, что «пара хороших бутылок поможет в любых переговорах», особенно если за ними последует посещение финской сауны.

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