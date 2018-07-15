Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудил накануне проблематику Сирии и Ирана с президентом США Дональдом Трампом в преддверии российско-американского саммита, сообщают РИА-Новости

Ранее на этой неделе те же темы были включены в повестку переговоров Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным, который встречается с Трампом в понедельник в столице Финляндии Хельсинки.

«Вчера я говорил с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним вопросы безопасности и политики в свете развития ситуации в регионе, в первую очередь в Сирии и Иране», — сказал Нетаньяху на заседании своего правительства.

«Как вы знаете, эти вопросы будут подняты на саммите в Хельсинки. Конечно, я говорил о них в среду с президентом Путиным», — добавил премьер-министр, который в среду приезжал в Москву.

Израиль добивается от мирового сообщества ужесточения подходов к Ирану, включая ревизию ядерной сделки и ликвидацию его военного присутствия в соседней Сирии.

Minval.az