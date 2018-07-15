Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал седьмой указ президентской системы правления, сообщает Анадолу.
Согласно Указу, Генштаб ВС Турции передан в подчинение Министерства национальной обороны.
Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) и Управление по делам диаспоры и соотечественников перешли в ведение Министерства культуры и туризма Турции.
При МВД страны создано Управление по координации шагов по устранению последствий бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Кроме того, согласно указу вице-президенты, а также министр казначейства и финансов и министр национальной образования вошли в состав Высшего военного совета Турции.
Заседания Совета национальной безопасности будут проводиться раз в два месяца по инициативе главы государства. В периоды, когда президент не сможет участвовать в заседания (СНБ), председательствовать на заседании будет вице-президент.