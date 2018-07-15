Грузовое судно затонуло у берегов Шанхая, сообщает РИА Новости.
Без вести пропали 10 членов экипажа.
Проводится поисковая операция.
Грузовое судно затонуло у берегов Шанхая, сообщает РИА Новости.
Без вести пропали 10 членов экипажа.
Проводится поисковая операция.
Дата: 2018/07/15 13:10
Раздел: Мир
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