Правительство индийского штата Гоа продвигает «космическое сельское хозяйство», чтобы направлять духовную энергию в почву.

Министр сельского хозяйства Виджай Сардесай сказал, что местные фермеры должны сидеть и медитировать на своих полях, повторяя ведические молитвы как альтернативу химическим удобрениям, сообщает Lankaweb.com

Рекламные видео от правительства штата стали вирусными в WhatsApp в сельских общинах.

Правительство штата, возглавляемое Партией Бхаратии Джаната Нарандры Моди (BJP), также использовало индусского гуру Авдхута Бабу Шивананда, известного как «Бабаджи», для проведения семинаров по медитации для фермеров.

Он сказал, что 20 минут интенсивной медитации после посева семян могут ускорить их связь с почвой и увеличить урожайность. Его видеоролики побуждают фермеров заглушить негативные разрушительные звуки вокруг поля и «подталкивать позитивные вибрации Вселенной к более здоровому прорастанию семян».

Minval.az