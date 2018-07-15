По всей Турции проходят мероприятия, посвященные второй годовщине предотвращения попытки военного переворота, предпринятой в 2016 году террористическим течением Фетуллаха Гюлена, передает Анадолу. Мероприятия, приуроченные ко «Дню демократии и национального единства – 15 июля» организованы в десятках городов страны.

В Стамбуле девятки тысяч граждан соберутся вечером у одного из трех мостов через Босфор, где два года назад ценой жизни 34 человек было также предотвращено продвижение путчистов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утром пятнадцатого июля посетит могилы граждан, павших в борьбе с путчистами.

Глава государства далее примет участие в церемонии поминовения в мечети «Нация», где вознесет молитву в память павших героев.

Во второй половине дня турецкий лидер вылетит в Стамбул, где выступит перед гражданами у подвесного моста «Павших 15 июля».

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.

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