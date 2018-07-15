Москва готова инвестировать $50 млрд в иранский нефтегазовый сектор.

Указав на визит старшего советника верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велайати в Москву, газета Financial Times сообщила о готовности России инвестировать в нефтегазовый сектор Ирана 50 миллиардов долларов.

«Москва заявила о готовности инвестировать в нефтегазовый сектор Ирана 50 миллиардов долларов», заявил советник верховного лидера Ирана по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечает газета, Россия пытается использовать свою нефтегазовую отрасль для укрепления связей с Ираном в рамках стратегии по увеличению своего влияния на Ближнем Востоке. Это включает поддержку правительства Башара аль-Асада в сирийской войне, поскольку отношения с Западом ухудшается и из-за санкций США, что вынуждает Тегеран искать новых торговых и инвестиционных партнеров.

«Военное и техническое сотрудничество с Россией имеет большое значение для Ирана», — заявил иранский советник во время визита в Москву.

Российский правительственный чиновник анонимно подтвердил FT инвестиционные планы на сумму $50 млрд.

Minval.az