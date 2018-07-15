Глава МИД Германии Хайко Маас (Heiko Maas) поделился своими ожиданиями от встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild am Sonntag, анонс которого был опубликован в Twitter в ночь на воскресенье, передает РБК.

Маас предупредил Трампа об опасности договоров с российским лидером. «Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам нанесут в конечном итоге ущерб и самим США», — заявил министр.

Он добавил, что Берлин положительно относится к диалогу между Россией и США, и надеется, что саммит «даст импульсы для ядерного разоружения». «Мы всегда говорили, что нам нужен диалог с Россией. Вот почему хорошо, когда Вашингтон и Москва разговаривают друг с другом», — пояснил глава МИД.

11 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Берлин находится под полным контролем России из-за поддержки проекта «Северный поток-2». «Я сама пережила период, когда часть Германии контролировалась Советским Союзом. Я очень рада, что сегодня мы едины в свободной ФРГ. Поэтому мы можем говорить, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения», — не согласилась с американским лидером Меркель.

Переговоры Путина и Трампа состоятся 16 июля в Хельсинки. Встреча пройдет в Президентском дворце. На переговоры организаторы отвели 3 часа 15 минут. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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