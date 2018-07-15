Власти Ирака ввели комендантский час в четырех южных провинциях на фоне массовых антиправительственных протестов в стране, сообщает телеканал ِAl-Arabia.

Ранее телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил о введении комендантского часа в южном городе Наджаф.

«Правительство Ирака объявило о комендантском часе в провинциях Наджаф, Кербела, Майсан и Басра, чтобы помешать продолжению протестов», — говорится в сообщении телеканала.

Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар, Басра и Бабиль.

Minval.az