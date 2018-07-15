Вооруженные силы США планируют создать новые военные базы на территории Ирака и Кувейта.

Об этом в субботу сообщил телеканал PressTV со ссылкой на иракские СМИ.

По данным телеканала, американцы планируют создать авиабазу в иракской провинции Анбар для контроля за дорогой, соединяющей Багдад с Дамаском, а также за территориями на западе страны. Отмечается, что военная база станет третьей в провинции наряду с авиабазами Айн аль-Асад и Хаббания. Американские военные также откроют авиабазу в Кувейте, которая станет главным пунктом материально-технического обеспечения и крупнейшим пунктом высадки на Ближнем Востоке.

США вывели свои силы из Ирака в декабре 2011 года и вернулись в страну в августе 2014 года после захвата территорий страны боевиками террористической группировки «Исламское государство». Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о победе над группировкой в декабре 2017 года. Операция по ликвидации террористов проводилась при поддержке коалиции США. В начале февраля аль-Абади заявил, что Багдад принял план по постепенному сокращению присутствия альянса.

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