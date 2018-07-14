В Сети возмутились из-за видео со встречи Дональда Трампа и Елизаветы Второй, на котором американский президент оттеснил британскую королеву в сторону.

На опубликованных в СМИ кадрах видно, как Трамп некоторое время идет перед королевой, а та пытается обойти его, но тщетно. Затем американский лидер и вовсе останавливается и преграждает ей дорогу. В дальнейшем, когда президент США и британский монарх прошли мимо строя королевских гвардейцев, глава Белого дома также двигался несколько впереди.

Многие пользователи Сети сочли такое поведение американского лидера грубым нарушением правил этикета.

Minval.az