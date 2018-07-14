Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в субботу первые телефонные переговоры после победы турецкого лидера на выборах 24 июня.

Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в канцелярии Эрдогана.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин Владимир Путин провели телефонные переговоры <…> Лидеры договорились провести личную встречу в конце месяца в Йоханнесбурге в рамках саммита БРИКС», — сказал источник.

Эрдоган и Путин также «выразили удовлетворение ходом реализации различных двусторонних проектов, в том числе «Турецкого потока» и АЭС «Аккую».

В ходе переговоров стороны обсудили последние события в Сирии. По словам источника в канцелярии, «президент Эрдоган подчеркнул, что гибель гражданского населения в [провинции] Дераа является тревожным событием». Президент Турции также сказал, что «если режим в Дамаске совершит нечто подобное в Идлибе, то суть достигнутых в Астане договоренностей может полностью исчезнуть».

«Президент Эрдоган также указал на то, что отсутствие негативных событий в Идлибе является важным фактором для предстоящей встрече в астанинском формате, намеченной на 30-31 июля, в которой примет участие сирийская оппозиция», — отметил источник.

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