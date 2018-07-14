Боевая граната была изъята в пятницу, 13 июля у жителя Товуза.

Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел АР.

По информации ведомства, сотрудники отдела полиции Товузского района в ходе оперативных мероприятий изъяли гранату «Ф-1» у ранее судимого жителя села Ашагы Ойсюзлю Афтандила Асланова.

Ранее, 10 февраля, операция по изъятию оружия проводилась службой государственной безопасности (СГБ) и министерством внутренних дел (МВД) Азербайджана в Агдамском районе.

Тогда в результате совместных оперативно-розыскных мер, проведенных СГБ и Агдамским районным отделением полиции, у жителя села Биринджи Юзбашлы Полада Зейналова были изъяты два ружья марки «Иж» и ТОЗ-8, пистолет марки «Наган», две гранаты марки «Ф-1», один снаряд, три магазина для патронов и 18 патронов различного калибра.

Кроме того, сотрудники отделения полиции Уджарского района изъяли у жителя села Алпоут Эльвина Алескерова охотничье ружье марки «Иж»-54, на которое не было соответствующих документов.

В результате проведенных полицией мероприятий житель Баку Рустам Мамедов добровольно сдал в РУП Хазарского района пистолет «Макаров» и 13 патронов, житель поселка Нардаран Сабир Бабаев добровольно сдал охотничье ружье марки «Иж»-12 в отделение полиции РУП Сабунчинского района.

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